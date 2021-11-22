Однако жалобу оставили без движения, поскольку политик не уплатил 42 тысяч гривен судебного сбора. В ответ Кива устроил истерику, заявив, что может этого не делать, потому что является участником боевых действий.

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В ЦПК отметили, что действительно участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, Герои Украины освобождаются от уплаты судебного сбора во всех судебных инстанциях по делам, связанным с нарушением их прав.

При этом, по мнению Верховного Суда, права Ильи Кивы как участника боевых действий никто не нарушал, а потому он должен уплатить 42 тысяч гривен сбора,

– добавили в Центре противодействия коррупции.

Обратите внимание! Дело жемовой ямы – уникальное, поскольку это первый в истории Украины случай гражданской конфискации необоснованных активов.

Жомовая яма Кивы: что известно

В декларации за 2019 год Кива указал доход в 1,2 миллиона гривен от жемовой ямы. Она имеет площадь 400 квадратных метров. Ее использовали для отходов по производству сахара.

Журналисты Bihus.Info ездили на место, где по документам размещалась жомовая яма. Там охранник рассказал им, что яму не использовали по назначению в течение года.

САП 20 мая подала иск в Высший антикорсуд и потребовала взыскать с нардепа 1,2 миллиона гривен в доход государства. В декларации Кивы за 2020 год жемовой ямы уже не было.

Кроме того, следователи установили, что пророссийский политик, не являясь владельцем жемовой ямы и не имея прав на владение ею, пользовался и распоряжался этим имуществом.

Текст публикации Центра противодействия коррупции:

Жемовая яма: Верховный суд оставил жалобу Кивы без движения, потому что он не хочет платить судебный сбор

Илья Кива пошел в Верховный суд с кассационной жалобой на решение Высшего антикоррупционного суда конфисковать его необоснованный "доход" от якобы аренды жемовой ямы.

Правда, пока в кассации оставили жалобу без движения, поскольку Кива не оплатил 42 тысяч гривен судебного сбора.

ОПЗЖшный депутат заявил, что является участником боевых действий, а потому может этого не делать.

Действительно, участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, Герои Украины освобождаются от уплаты судебного сбора по всем судебным инстанциям по делам, связанным с нарушением их прав.

При этом, по мнению Верховного суда, права Ильи Кивы как участника боевых действий никто не нарушал, поэтому он должен уплатить 42 тысячи гривен сбора.

Дело жемовой ямы – уникальное, поскольку это первый в истории Украины случай гражданской конфискации необоснованных активов. Центр противодействия коррупции активно отстаивал идею внедрения этого инструмента, позволяющего достаточно быстро конфисковывать необоснованные активы нечестных чиновников в пользу государства.