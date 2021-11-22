Однако жалобу оставили без движения, поскольку политик не уплатил 42 тысяч гривен судебного сбора. В ответ Кива устроил истерику, заявив, что может этого не делать, потому что является участником боевых действий.
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В ЦПК отметили, что действительно участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, Герои Украины освобождаются от уплаты судебного сбора во всех судебных инстанциях по делам, связанным с нарушением их прав.
При этом, по мнению Верховного Суда, права Ильи Кивы как участника боевых действий никто не нарушал, а потому он должен уплатить 42 тысяч гривен сбора,
– добавили в Центре противодействия коррупции.
Жомовая яма Кивы: что известно
- В декларации за 2019 год Кива указал доход в 1,2 миллиона гривен от жемовой ямы. Она имеет площадь 400 квадратных метров. Ее использовали для отходов по производству сахара.
- Журналисты Bihus.Info ездили на место, где по документам размещалась жомовая яма. Там охранник рассказал им, что яму не использовали по назначению в течение года.
- САП 20 мая подала иск в Высший антикорсуд и потребовала взыскать с нардепа 1,2 миллиона гривен в доход государства. В декларации Кивы за 2020 год жемовой ямы уже не было.
- Кроме того, следователи установили, что пророссийский политик, не являясь владельцем жемовой ямы и не имея прав на владение ею, пользовался и распоряжался этим имуществом.
Текст публикации Центра противодействия коррупции:
Жемовая яма: Верховный суд оставил жалобу Кивы без движения, потому что он не хочет платить судебный сбор
Илья Кива пошел в Верховный суд с кассационной жалобой на решение Высшего антикоррупционного суда конфисковать его необоснованный "доход" от якобы аренды жемовой ямы.
Правда, пока в кассации оставили жалобу без движения, поскольку Кива не оплатил 42 тысяч гривен судебного сбора.
ОПЗЖшный депутат заявил, что является участником боевых действий, а потому может этого не делать.
Действительно, участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, Герои Украины освобождаются от уплаты судебного сбора по всем судебным инстанциям по делам, связанным с нарушением их прав.
При этом, по мнению Верховного суда, права Ильи Кивы как участника боевых действий никто не нарушал, поэтому он должен уплатить 42 тысячи гривен сбора.
Дело жемовой ямы – уникальное, поскольку это первый в истории Украины случай гражданской конфискации необоснованных активов. Центр противодействия коррупции активно отстаивал идею внедрения этого инструмента, позволяющего достаточно быстро конфисковывать необоснованные активы нечестных чиновников в пользу государства.