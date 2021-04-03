Нардеп Илья Кива обнародовал декларацию о доходах за 2020 год. Из нее исчезла его легендарная жомовая яма, располагавшаяся на Полтавщине.

Среди указанной недвижимости и имущества во владении Кивы жомовой ямы уже нет. Еще в прошлом году он отмечал ее как собственность, которую сдает в аренду и получает прибыль в более миллиона гривен.

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Жомовая яма Киви: что известно

В декларации за 2019 год Илья Кива задекларировал доход в 1 миллион 200 тысяч гривен от жомовой ямы.



Жомовая яма Кивы в декларации за 2019 год / Скриншот

Заработал такую сумму Кива на яме площадью в 400 квадратных метров, которую использовали для отходов по производству сахара.

Когда нардепа спросили, кому нужна такая дорогая жомовая яма, тот отвечал: "У меня есть юристы, они ведут мои дела."

Журналисты Bihus Info ездили на место, где по документам располагалась жомовая яма. Как рассказал охранник на месте, яму не использовали по назначению в течение года.

Жомовую яму у Кивы арендовала львовская фирма "Сиквел", которая фигурирует в деле о фиктивном создании. Ее концы ведут к мужчине, который живет на оккупированной территории, любит Россию и признает "молодые республики".

Смотрите детальное расследование касательно жомовой ямы Ильи Кивы

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