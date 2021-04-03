Из декларации Кивы исчезла жомовая яма и появился Rolex за почти 400 тысяч гривен
Нардеп Илья Кива обнародовал декларацию о доходах за 2020 год. Из нее исчезла его легендарная жомовая яма, располагавшаяся на Полтавщине.
Источник:реєстр НАЗК
Среди указанной недвижимости и имущества во владении Кивы жомовой ямы уже нет. Еще в прошлом году он отмечал ее как собственность, которую сдает в аренду и получает прибыль в более миллиона гривен.
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Жомовая яма Киви: что известно
- В декларации за 2019 год Илья Кива задекларировал доход в 1 миллион 200 тысяч гривен от жомовой ямы.
Жомовая яма Кивы в декларации за 2019 год / Скриншот
- Заработал такую сумму Кива на яме площадью в 400 квадратных метров, которую использовали для отходов по производству сахара.
- Когда нардепа спросили, кому нужна такая дорогая жомовая яма, тот отвечал: "У меня есть юристы, они ведут мои дела."
- Журналисты Bihus Info ездили на место, где по документам располагалась жомовая яма. Как рассказал охранник на месте, яму не использовали по назначению в течение года.
- Жомовую яму у Кивы арендовала львовская фирма "Сиквел", которая фигурирует в деле о фиктивном создании. Ее концы ведут к мужчине, который живет на оккупированной территории, любит Россию и признает "молодые республики".
Смотрите детальное расследование касательно жомовой ямы Ильи Кивы
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Что есть в свежей декларации Киви
- Кива владеет земельным участком в Сосновке на Полтавщине площадью 1480 квадратных метров.
- Бесплатно проживает в квартире в Киеве, которая принадлежит его дочери Екатерине Киве.
- Авто Toyota Land Cruiser 200 2019 года за 2 миллиона 197 тысяч гривен. Впрочем, он принадлежит брату Дмитрию Киве, а нардеп Илья им бесплатно пользуется.
- Среди прочего Кива задекларировал часы Rolex за 392 тысячи гривен. На такую же сумму Кива, по декларации, получил подарок в неденежной форме. Следовательно, вероятнее всего, он получил его как презент.
- Как нардеп Кива заработал 454 тысячи гривен.
- Наличными Кива держит 425 тысяч гривен. В "Укргазбанке" у него 392 тысячи гривен, а в "Приватбанке" – 3.
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