Нардеп Ілля Кива оприлюднив декларацію про доходи за 2020 рік. З неї зникла його легендарна жомова яма, що розташовувалася на Полтавщині.

Серед зазначеної нерухомості і майна у володінні Киви жомової ями вже немає. Ще торік він зазначав її як власність, яку здає в оренду отримує прибуток в понад мільйон гривень.

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Жомова яма Киви: що відомо

У декларації за 2019 рік Ілля Кива задекларував дохід у 1 мільйон 200 тисяч гривень від жомової ями.



Жомова яма Киви у декларації за 2019 рік / Скриншот

Дивіться детальне розслідування про жомову яму Іллі Киви

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Що є у свіжій декларації Киви