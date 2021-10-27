Соответствующее решение суд принял 27 октября. После дебатов судьи решили отклонить ходатайство нардепа.

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Отклонили и другое ходатайство

Сторона защиты также настаивала на проведении экспертной проверки жомовой ямы и проектной документации. Там якобы есть 20 подземных резервуаров для переработанных нефтепродуктов. Защитники настаивали на допросе возможных свидетелей, однако суд решил оставить это ходатайство без рассмотрения.

Решение суда за 13 августа 2020 года осталось в силе. Таким образом одиозный нардеп Илья Кива стал первым, с кого взыскали необоснованные доходы в пределах гражданской конфискации.

Обратите внимание! Гражданская конфискация – это механизм изъятия активов, природа происхождения которых не имеет должного объяснения. Таким образом деньги, квартиры, машины могут быть переданы в пользу государства, если их владелец не сможет обосновать законность их получения.

Жомовая яма Кивы: главное