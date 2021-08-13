САП привела доказательства, что прибыль нардеп получил не будучи владельцем жомовой ямы. Суд постановил передать эти деньги в государственный бюджет.

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Прибыль Кивы за аренду жомовой ямы конфисковали

Высший антикоррупционный суд конфисковал доходы Ильи Кивы от аренды "легендарной" жомовой ямы,

– говорится в сообщении.

Так, суд удовлетворил исковое заявление САП и взыскал 1 миллион 252 тысячи гривен дохода Ильи Кивы. Эти деньги нардеп получил за то, что сдал в аренду жомовую яму.

В САП выяснили, что депутат не был владельцем этой жомовой ямы и получил деньги от передачи ее в аренду фиктивному субъекту хозяйствования.

Издание "Укринформ" заверило, что в суде пообещали обнародовать информацию об этом решении.

Кстати, это дело является первой гражданской конфискацией. Эту процедуру ввели в 2019 году. Она предусматривает, что благодаря гражданскому иску могут взыскать незаконно приобретенные активы в государственный бюджет. Деньги, конфискованные у нардепа Ильи Кивы, передадут в госбюджет.

Справка. В конце июля 2021 года САП направила в суд доказательства того, что договор аренды и акты приема – передачи имущества Илья Кива подписывал тогда, когда находился за границей (первый раз – в Италии, впоследствии – в Испании). Ведомство просило ВАКС признать эти деньги необоснованными активами и взыскать их в доход государства. Более того, там установили, что компания заплатила депутату 19 декабря 2019 года, а уже через 2 дня следственный судья в одном из уголовных производств арестовал средства компании из-за фиктивности.

Жомовая яма Ильи Кивы: коротко