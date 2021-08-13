САП привела доказательства, что прибыль нардеп получил не будучи владельцем жомовой ямы. Суд постановил передать эти деньги в государственный бюджет.
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Прибыль Кивы за аренду жомовой ямы конфисковали
Высший антикоррупционный суд конфисковал доходы Ильи Кивы от аренды "легендарной" жомовой ямы,
– говорится в сообщении.
Так, суд удовлетворил исковое заявление САП и взыскал 1 миллион 252 тысячи гривен дохода Ильи Кивы. Эти деньги нардеп получил за то, что сдал в аренду жомовую яму.
В САП выяснили, что депутат не был владельцем этой жомовой ямы и получил деньги от передачи ее в аренду фиктивному субъекту хозяйствования.
Издание "Укринформ" заверило, что в суде пообещали обнародовать информацию об этом решении.
Кстати, это дело является первой гражданской конфискацией. Эту процедуру ввели в 2019 году. Она предусматривает, что благодаря гражданскому иску могут взыскать незаконно приобретенные активы в государственный бюджет. Деньги, конфискованные у нардепа Ильи Кивы, передадут в госбюджет.
Жомовая яма Ильи Кивы: коротко
- В декларации за 2019 год нардеп Илья Кива указал доход в 1,2 миллиона гривен от жомовой ямы. Она имеет площадь 400 квадратных метров. Ее использовали для отходов по производству сахара.
- Журналисты Bihus.Info ездили на место, где по документам располагалась жомовая яма. Там охранник рассказал им, что яму не использовали по назначению в течение года.
- 20 мая САП подала иск в Высший антикоррупционный суд и требовала взыскать с Кивы 1,2 миллиона гривен в доход государства. В декларации за 2020 год жомовая яма исчезла из декларации Кивф. Следователи установили, что Кива, не будучи владельцем жомовой ямы и не имея прав на владение ею, пользовался и распоряжался этим имуществом.