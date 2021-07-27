Судебное заседание по делу началось 27 июля. Суд рассматривал признание необоснованными активов народного депутата Ильи Кивы.

К теме Буду бороться за звание самого честного политика, – Кива об иске на миллион из-за жомовой ямы

САП предоставила суду доказательства по делу о жомовой яме

На заседании 27 июля суд допросил директора "Укрсвязьмонтажа", которое владеет землей, где расположена жомова яма и гаражи. Он рассказал, что:

всегда общался с реальными собственниками имущества;

Кива ни разу на эти объекты не приезжал.

Обратите внимание! Удерживали имущество реальные собственники. Они и платили налог на землю. Илья Кива этого не делал, и в 2019 году за аренду ямы получил более 1,2 миллиона гривен. Экспертиза установила, что стоимость объекта 195 тысяч гривен.

САП объясняют, что деньги Кивы выплачивала компания "Сиквел". Также в САП утверждают, что:

договор аренды Кива и "Сиквел" якобы подписали 3 января 2019 года в Киеве. И с 26 декабря 2018 года до 13 января 2019 года Кива находился в Италии;

компания заплатила депутату 19 декабря 2019 года, а уже через 2 дня следственный судья в одном из уголовных производств арестовал средства компании из-за фиктивности;

акты приема – передачи имущества Кива "подписал", находясь за границей. Дата документа – 31 декабря 2019 года. Но за 3 три дня до этого Кива улетел в Испанию, где был до февраля.

САП просит признать эти деньги необоснованными активами и взыскать их в доход государства. Следующее заседание назначили на 9 августа 2021 года.

Что известно о жомовой яме Ильи Кивы