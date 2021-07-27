Судове засідання у справі почалось 27 липня. Суд розглядав визнання необґрунтованими активів народного депутата Іллі Киви.
До теми Буду боротися за звання найчеснішого політика, – Кива про позов на мільйон через жомову яму
САП надала суду докази справі щодо жомової ями
На засіданні 27 липня суд допитав директора "Укрзв'язокмонтажу", яке володіє землею, де розташована жомова яма та гаражі. Він розповів, що:
- завжди спілкувався із реальними власниками майна;
- Кива жодного разу на ці об'єкти не приїздив.
САП пояснюють, що гроші Киві виплачувала компанія "Сіквел". Також у САП стверджують, що:
- договір оренди Кива і "Сіквел" нібито підписали 3 січня 2019 року в Києві. Та з 26 грудня 2018 року до 13 січня 2019 року Кива перебував в Італії;
- компанія заплатила депутату 19 грудня 2019 року, а вже за 2 дні слідчий суддя в одному із кримінальних проваджень арештував кошти компанії через фіктивність;
- акти прийому – передачі майна Кива "підписав", перебуваючи за кордоном. Дата документу – 31 грудня 2019 року. Та за 3 три дні до цього Кива полетів до Іспанії, де був до лютого.
САП просить визнати ці гроші необґрунтованими активами і стягнути їх в дохід держави. Наступне засідання призначили на 9 серпня 2021 року.
Що відомо про жомову яму Іллі Киви
- У декларації за 2019 рік нардеп Ілля Кива вказав дохід в 1,2 мільйона гривень від жомової ями.
- Жомову яму площею в 400 квадратних метрів використовували для відходів з виробництва цукру. Вона розташована на Полтавщині.
- Журналісти Bihus.Info їздили на місце, де за документами розташовувалася жомова яма. Там охоронець розповів їм, що яму не використовували за призначенням протягом року.
- 20 травня САП подала позов до Вищого антикорупційного суду і вимагає стягнути з Киви 1,2 мільйона гривень у дохід держави.
- У декларації за 2020 рік жомова яма зникла з декларації Киви.
- Слідчі встановили, що Кива, не будучи власником жомової ями та не маючи прав на володіння нею, користувався та розпоряджався цим майном.