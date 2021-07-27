Судове засідання у справі почалось 27 липня. Суд розглядав визнання необґрунтованими активів народного депутата Іллі Киви.

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САП надала суду докази справі щодо жомової ями

На засіданні 27 липня суд допитав директора "Укрзв'язокмонтажу", яке володіє землею, де розташована жомова яма та гаражі. Він розповів, що:

завжди спілкувався із реальними власниками майна;

Кива жодного разу на ці об'єкти не приїздив.

Зверніть увагу! Утримували майно реальні власники. Вони й сплачували податок на землю. Ілля Кива цього не робив, та у 2019 році за оренду ями отримав понад 1,2 мільйона гривень. Експертиза встановила, що вартість об'єкта 195 тисяч гривень.

САП пояснюють, що гроші Киві виплачувала компанія "Сіквел". Також у САП стверджують, що:

договір оренди Кива і "Сіквел" нібито підписали 3 січня 2019 року в Києві. Та з 26 грудня 2018 року до 13 січня 2019 року Кива перебував в Італії;

компанія заплатила депутату 19 грудня 2019 року, а вже за 2 дні слідчий суддя в одному із кримінальних проваджень арештував кошти компанії через фіктивність;

акти прийому – передачі майна Кива "підписав", перебуваючи за кордоном. Дата документу – 31 грудня 2019 року. Та за 3 три дні до цього Кива полетів до Іспанії, де був до лютого.

САП просить визнати ці гроші необґрунтованими активами і стягнути їх в дохід держави. Наступне засідання призначили на 9 серпня 2021 року.

Що відомо про жомову яму Іллі Киви