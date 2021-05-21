Кива стверджує, що укладення договору про жомову яму було відповідно до закону. Відтак він не розуміє, чому до нього причепилися і з чого почався цей "двіж".

Нагадаємо САП просить суд конфіскувати у Киви 1,2 мільйона гривень за жомову яму

"У всіх двіжі, а в мене – жомова яма"

Ілля Кива розповів, що оренду ями він оформлював згідно із законом. За його словами, це відбувалося у нотаріуса з офіційним заключенням договору оренди. Надалі з цього договору оренди він отримав прибуток і виплатив з неї податок.

Щодо того, чому САП вимагає стягнути з нього 1,2 мільйона гривень – каже, що це від того, що "нічого іншого на нього знайти не можуть". В інших же політиків, яких Кива назвав нецензурним словом, тим часом більші гріхи.

З цього приводу він сказав, що буде боротися за звання найчеснішого у політиці.

Коли нічого не можуть знайти, то хіба це не смішно, так, між іншим? Тут у бл*дей офшорні рахунки, фонди розкрадають, нерухомість мають. А у мене весь двіж – довкола жомової ями. Значить буду боротися за приз "найчесніший і найпорядніший політик",

– заявив Кива.

Що каже САП

Тим часом слідчі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури встановили, що Ілля Кива не був власником жомової ями та не мав прав на володіння нею. Проте він користувався та розпоряджався цим майном і передав її в оренду підприємству з ознаками фіктивності.

Відтак з Киви хочуть стягнути те, що він заробив за допомогою цієї сумнівної угоди. Представлятимуть інтереси держави в суді прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Жомова яма Киви: що відомо