Спеціалізована антикорупційна прокуратура 20 травня 2021 року звернулась до Вищого антикорупційного суду з позовом. Прокурори просять визнати необґрунтованими активи Іллі Киви.

До речі Киву можуть відправити на повторний захист наукової дисертації, – радник Авакова

Фіктивна оренда жомової ями

Слідчі встановили, що Ілля Кива, не будучи власником жомової ями та не маючи прав на володіння нею, користувався та розпоряджався цим майном. Він передав її в оренду суб’єкту господарювання з ознаками фіктивності.

За цю оренду Кива незаконно отримав 1 мільйон 242 тисячі гривень. Ще 10 тисяч гривень йому зарахували на банківський рахунок як комісійні доходи за проведення безготівкових банківських операцій.

Відтак з Киви хочуть стягнути те, що він заробив за допомогою цієї сумнівної угоди. Представлятимуть інтереси держави в суді прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Важливо! Жомову яму у Киви орендувала львівська фірма "Сіквел", яка фігурує у справі про фіктивне створення. Її кінці ведуть до чоловіка, що живе на окупованій території, любить Росію і визнає "молоді республіки".

Жомова яма Киви: що відомо