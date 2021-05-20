Специализированная антикоррупционная прокуратура 20 мая 2021 года обратилась в Высший антикоррупционный суд с иском. Прокуроры просят признать необоснованными активы Ильи Кивы.

Кстати Киву могут отправить на повторную защиту научной диссертации, – советник Авакова

Фиктивная аренда жомовой ямы

Следователи установили, что Илья Кива, не будучи владельцем жомовой ямы и не имея прав на владение ею, пользовался и распоряжался этим имуществом. Он передал ее в аренду субъекту хозяйствования с признаками фиктивности.

За эту аренду Кива незаконно получил 1 миллион 242 тысячи гривен. Еще 10 тысяч гривен ему зачислили на банковский счет как комиссионные доходы за проведение безналичных банковских операций.

Поэтому с Кивы хотят взыскать то, что он заработал с помощью этой сомнительной сделки. Представлять интересы государства в суде будут прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Важно! Жомовую яму у Кивы арендовала львовская фирма "Сиквел", которая фигурирует в деле о фиктивном создании. Ее концы ведут к мужчине, который живет на оккупированной территории, любит Россию и признает "молодые республики".

Жомовая яма Кивы: что известно