Специализированная антикоррупционная прокуратура 20 мая 2021 года обратилась в Высший антикоррупционный суд с иском. Прокуроры просят признать необоснованными активы Ильи Кивы.
Кстати Киву могут отправить на повторную защиту научной диссертации, – советник Авакова
Фиктивная аренда жомовой ямы
Следователи установили, что Илья Кива, не будучи владельцем жомовой ямы и не имея прав на владение ею, пользовался и распоряжался этим имуществом. Он передал ее в аренду субъекту хозяйствования с признаками фиктивности.
За эту аренду Кива незаконно получил 1 миллион 242 тысячи гривен. Еще 10 тысяч гривен ему зачислили на банковский счет как комиссионные доходы за проведение безналичных банковских операций.
Поэтому с Кивы хотят взыскать то, что он заработал с помощью этой сомнительной сделки. Представлять интересы государства в суде будут прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Жомовая яма Кивы: что известно
- В декларации за 2019 год Илья Кива указал доход в 1 миллион 200 тысяч гривен от жомовой ямы.
- Заработал такую сумму Кива на яме площадью в 400 квадратных метров, которую использовали для отходов от производства сахара.
- Журналисты Bihus.Info ездили на место, где по документам располагалась жомовая яма. Как рассказал охранник на месте, яму не использовали по назначению в течение года.
- Когда нардепа спросили, кому нужна такая дорога жомовая яма, тот отвечал: "У меня есть юристы, они ведут мои дела."