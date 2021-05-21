Кива утверждает, что заключение договора о жомовой яме было в соответствии с законом. Поэтому он не понимает, почему к нему прицепились и с чего начался этот "движ".
Напомним САП просит суд конфисковать у Кивы 1,2 миллиона гривен за жомовую яму
"У всех движи, а у меня – жомова яма"
Илья Кива рассказал, что аренду ямы он оформлял по закону. По его словам, это происходило у нотариуса с официальным заключением договора аренды. В дальнейшем из этого договора аренды он получил прибыль и выплатил с нее налог.
Относительно того, почему САП требует взыскать с него 1,2 миллиона гривен – говорит, что это от того, что "ничего другого на него найти не могут". У других же политиков, которых Кива назвал нецензурным словом, тем временем большие грехи.
По этому поводу он сказал, что будет бороться за звание самого честного в политике.
Если ничего не могут найти, то разве это не смешно, так, между прочим? Здесь у бл*дей офшорные счета, фонды разворовывают, недвижимость имеют. А у меня весь движ – вокруг жомовой ямы. Значит буду бороться за приз "Самый честный и порядочный политик",
– заявил Кива.
Что говорит САП
Между тем следователи Специализированной антикоррупционной прокуратуры установили, что Илья Кива не был владельцем жомовой ямы и не имел прав на владение ею. Однако он пользовался и распоряжался этим имуществом и передал его в аренду предприятию с признаками фиктивности.
Поэтому с Кивы хотят взыскать то, что он заработал с помощью этой сомнительной сделки. Представлять интересы государства в суде будут прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Жомовая яма Кивы: что известно
- В декларации за 2019 год Илья Кива указал доход в 1 миллион 200 тысяч гривен за аренду жомовой ямы.
- Жомовая яма Кивы расположена на Полтавщине. Это яма площадью 400 квадратных метров, которую использовали для отходов по производству сахара.
- Журналисты Bihus.Info ездили на место, где по документам располагалась жомовая яма. Как рассказал охранник на месте, яму не использовали по назначению в течение года, а сама территория не выглядела такой, что приносит прибыль.
- Как выяснили расследователи, жомовую яму у Кивы арендовала фирма "Сиквел", которая фигурирует в деле о фиктивном создании. Ее концы ведут к мужчине, живущему на оккупированной территории.
- Сама же скандальная яма исчезла из декларации Кивы за 2020 год.
- Впрочем, за нее взялась антикоррупционная прокуратура, которая в мае 2021 открыла производство.