Кива утверждает, что заключение договора о жомовой яме было в соответствии с законом. Поэтому он не понимает, почему к нему прицепились и с чего начался этот "движ".

Напомним САП просит суд конфисковать у Кивы 1,2 миллиона гривен за жомовую яму

"У всех движи, а у меня – жомова яма"

Илья Кива рассказал, что аренду ямы он оформлял по закону. По его словам, это происходило у нотариуса с официальным заключением договора аренды. В дальнейшем из этого договора аренды он получил прибыль и выплатил с нее налог.

Относительно того, почему САП требует взыскать с него 1,2 миллиона гривен – говорит, что это от того, что "ничего другого на него найти не могут". У других же политиков, которых Кива назвал нецензурным словом, тем временем большие грехи.

По этому поводу он сказал, что будет бороться за звание самого честного в политике.

Если ничего не могут найти, то разве это не смешно, так, между прочим? Здесь у бл*дей офшорные счета, фонды разворовывают, недвижимость имеют. А у меня весь движ – вокруг жомовой ямы. Значит буду бороться за приз "Самый честный и порядочный политик",

– заявил Кива.

Что говорит САП

Между тем следователи Специализированной антикоррупционной прокуратуры установили, что Илья Кива не был владельцем жомовой ямы и не имел прав на владение ею. Однако он пользовался и распоряжался этим имуществом и передал его в аренду предприятию с признаками фиктивности.

Поэтому с Кивы хотят взыскать то, что он заработал с помощью этой сомнительной сделки. Представлять интересы государства в суде будут прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Жомовая яма Кивы: что известно