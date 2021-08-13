САП навели докази, що прибутки нардеп отримав, не бувши власником жомової ями. Суд ухвалив передати ці гроші у державний бюджет.

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Прибутки Киви за оренду жомової ями конфіскували

Вищий антикорупційний суд конфіскував прибутки Іллі Киви від оренди "легендарної" жомової ями,

– мовиться у повідомленні.

Так, суд задовольнив позовну заяву САП та стягнув 1 мільйон 252 тисячі гривень доходу Іллі Киви. Ці гроші нардеп отримав за те, що здав у оренду жомову яму.

У САП з'ясували, що депутат, не був власником цієї жомової ями та одержав гроші від передачі її в оренду фіктивному суб'єкту господарювання.

Видання "Укрінформ" запевнило, що у суді пообіцяли оприлюднили інформацію про це рішення.

До речі, ця справа є першою цивільною конфіскацією. Цю процедуру запровадили у 2019 році. Вона передбачає, що завдяки цивільному позову можуть стягнути незаконно набуті активи у державний бюджет. Гроші, конфісковані у нардепа Іллі Киви, передадуть в держбюджет.

Довідка. Наприкінці липня 2021 року САП скерувало до суду докази щодо того, що договір оренди та акти прийому – передачі майна Ілля Кива підписував тоді, коли перебував за кордоном (перший раз – у Італії, згодом – в Іспанії). Відомство просило ВАКС визнати ці гроші необґрунтованими активами і стягнути їх в дохід держави. Ба більше, там встановили, що компанія заплатила депутату 19 грудня 2019 року, а вже за 2 дні слідчий суддя в одному із кримінальних проваджень арештував кошти компанії через фіктивність.

Жомова яма Іллі Киви: коротко