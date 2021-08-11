Про це в ефірі 24 каналу розповів політолог Ігор Петренко. Наразі ситуацію довкола злочинного угруповання можуть розв'язати лише дії правоохоронних органів.
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За результатами слідчих дій, які здійснюють правоохоронні органи, та за зібраними доказами, вже ухвалюватимуть рішення з приводу того, кого арештувати.
Чи можуть вручити підозру Киві
"Теоретично, звичайно, можуть (вручити підозру Киві – 24 канал). Якщо дійсно буде доведена його причетність, тому що наскільки я розумію, мовилося про певні офіси, які з ним асоціюються, але які безпосередньо йому не належать", – припустив політолог.
Він додав, що обшуки не проводили в помешканні чи власне офісі Киви, тому поки що про підозру говорити зарано.
Він (Кива – 24 канал) вирішив використати це просто заради свого власного піару. Зрозуміло, гучна справа,
– сказав Ігор Петренко.
Політолог про угруповання Киви: дивіться відео
СБУ взялась за угруповання Киви: коротко
- Служба безпеки України викрила "тітушок" нардепа Іллі Киви, причетних до тяжких злочинів.
- Правоохоронці знайшли за місцями проживання та в офісі учасників велику партію канабісу та інструкцію з підготовки до радикальних дій зокрема.
- "Куратори" очікували, що дії відповідної організації спровокують загострення політичної ситуації.
- Одіозний нардеп у фейсбуці, облаявши СБУ, записав відеозвернення, де зазначив, що Служба безпеки виписала підозри координатору "Патріоти – За життя" та ще 4 керівникам організації.