Про це в ефірі 24 каналу розповів політолог Ігор Петренко. Наразі ситуацію довкола злочинного угруповання можуть розв'язати лише дії правоохоронних органів.

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За результатами слідчих дій, які здійснюють правоохоронні органи, та за зібраними доказами, вже ухвалюватимуть рішення з приводу того, кого арештувати.

Чи можуть вручити підозру Киві

"Теоретично, звичайно, можуть (вручити підозру Киві – 24 канал). Якщо дійсно буде доведена його причетність, тому що наскільки я розумію, мовилося про певні офіси, які з ним асоціюються, але які безпосередньо йому не належать", – припустив політолог.

Він додав, що обшуки не проводили в помешканні чи власне офісі Киви, тому поки що про підозру говорити зарано.

Він (Кива – 24 канал) вирішив використати це просто заради свого власного піару. Зрозуміло, гучна справа,

– сказав Ігор Петренко.

Політолог про угруповання Киви: дивіться відео

СБУ взялась за угруповання Киви: коротко