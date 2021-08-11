Об этом в эфире 24 канала рассказал политолог Игорь Петренко. Сейчас ситуацию вокруг преступной группировки могут решить только действия правоохранительных органов.

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По результатам следственных действий, которые осуществляют правоохранительные органы, и по собранным доказательствам уже будут принимать решение по поводу того, кого арестовать.

Могут ли вручить подозрение Киве

"Теоретически, конечно, могут (вручить подозрение Киве – 24 канал). Если действительно будет доказана его причастность, потому что насколько я понимаю, говорилось о некоторых офисах, которые с ним ассоциируются, но непосредственно ему не принадлежат", – предположил политолог.

Он добавил, что обыски не проводились в помещении или собственно офисе Кивы, поэтому пока о подозрении говорить рано.

Он (Кива – 24 канал) решил использовать это просто ради своего собственного пиара. Понятно, громкое дело,

– сказал Игорь Петренко.

Политолог о группировке Кивы: смотрите видео

СБУ взялась за группировки Кивы: коротко