Об этом в эфире 24 канала рассказал политолог Игорь Петренко. Сейчас ситуацию вокруг преступной группировки могут решить только действия правоохранительных органов.
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По результатам следственных действий, которые осуществляют правоохранительные органы, и по собранным доказательствам уже будут принимать решение по поводу того, кого арестовать.
Могут ли вручить подозрение Киве
"Теоретически, конечно, могут (вручить подозрение Киве – 24 канал). Если действительно будет доказана его причастность, потому что насколько я понимаю, говорилось о некоторых офисах, которые с ним ассоциируются, но непосредственно ему не принадлежат", – предположил политолог.
Он добавил, что обыски не проводились в помещении или собственно офисе Кивы, поэтому пока о подозрении говорить рано.
Он (Кива – 24 канал) решил использовать это просто ради своего собственного пиара. Понятно, громкое дело,
– сказал Игорь Петренко.
Политолог о группировке Кивы: смотрите видео
СБУ взялась за группировки Кивы: коротко
- Служба безопасности Украины разоблачила "титушок" нардепа Ильи Кивы, причастных к тяжким преступлениям.
- Правоохранители нашли по месту жительства и в офисе участников крупную партию каннабиса и инструкцию по подготовке к радикальным действиям в частности.
- "Кураторы" ожидали, что действия соответствующей организации спровоцируют обострение политической ситуации.
- Одиозный нардеп в фейсбуке, обругав СБУ, записал видеообращение, в котором указал, что Служба безопасности выписала подозрения координатору "Патриоты – За жизнь" и еще 4 руководителям организации.