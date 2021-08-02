В СБУ объявили, что заблокировали деятельность группировки, причастной к совершению тяжких преступлений на идеологической почве. Кива утверждает, что СБУ не имеет материалов дела.
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Реакция Кивы
Представитель ОПЗЖ и лидер группы утверждает, что СБУ никого не арестовала. Кроме того, Кива сказал, что свидетеля Олега Ширяева якобы запугивали и готовились к его ликвидации. По словам Кивы, Ширяев уже рассказывает в прокуратуре, как эти показания "выбивали".
СБУшные бл*ди в погонах... Моя организация жива. Сколько бы вы грязи на нее не налили, ничего не изменится,
– сказал Кива.
Кива назвал своих "титушок" честными и порядочными людьми.
Смотрите видеообращение Кивы (присутствует нецензурная лексика):
Что известно о группировке
- В СБУ сообщили, что в марте 2021 года лидер группы совместно с ее активными участниками ранил ножом идеологического оппонента.
- "Кураторы" ожидали, что действия злоумышленников спровоцируют обострение политической ситуации и массовые нарушения общественного порядка.
- По месту жительства участников и в офисе правоохранители нашли крупную партию марихуаны и оборудование для ее выращивания.