Співробітники Служби безпеки України нещодавно провели спецоперацію. Зробили вони це одразу у трьох містах – Харкові, Сєвєродонецьку і Лисичанську.

До теми СБУшні бл*ді, – Кива каже, що СБУ не арештувала нікого з його "тітушок"

У межах цього вони зазирнули в офіс та додому до тих, кого Кива називає "Патріотами – За життя", громадські активісти – силовим крилом партії "Бойка-Медведчука", а СБУ – злочинним угрупованням.

У них знайшли зброю, велику партію канабісу та обладнання для його вирощування, а також "інструкцію з підготовки до радикальних дій проти ідеологічних опонентів".

"Найближчим е часом, а це буде восени – і я кажу про середину вересня – почнуть активно люди виходити на вулицю", – казав Кива.

Коли заговорили про угруповання Киви

Підтримки очікували, але й самі часу дарма не втрачали. Тож Кивина організація виникла вчора? Ні, вона вже рік як існує та діє. Про створення так званого ГО "Патріоти – За життя" Кива заявив 15 липня 2020 року, пафосно, але не надто гучно. Відповідне відео на каналі Киви подивились трохи більше, ніж 100 осіб, ймовірно, якраз ті ж "патріоти" та їх рідні.



Киві закидають керівництво проросійською громадською організацією / Фото "РБК-Україна"

Проте широкого розголосу організація набрала пізніше, коли про неї як щось добре, світле і вічне, почали розповідати на каналах Newsone, "112 Україна" та ZIK, які наразі закрили, а тепер – і Кивину організацію.

Проте чому саме зараз? Тому що ті хто мали, за словами нардепа, нести мир, законність і порядок, насправді наносили лише шкоду.

В СБУ у березні 2021 року пояснили, що лідер групи спільно з її активними учасниками завдав ножем тяжкі тілесні ушкодження ідеологічному опоненту.

За задумом "кураторів", дії зловмисників мали призвести до застосування відповідних заходів та спровокувати загострення політичної обстановки і масові порушення громадського порядку. Сталося це ще у березні, а обшуки провели лише зараз. І зрозуміти, чого тягнули – важко.

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За словами активіста, ексголови атестаційної комісії МВС України Романа Синіцина, так звана структура "Патріотів – За життя", це фактично бандитське угруповання, яке прикривалося гаслами захисту російськомовного населення або ветеранів. Насправді це звичайне організоване злочинне угруповання, яке набирало тітушок, що отримували від однієї до двох тисяч доларів за те, що вони скоювали напади.

СБУ оголосила підозру Киві

Звісно, ця новина приємна, що у нас спецслужби взялись за так званих патріотів, але дуже передчасно говорити, що хтось понесе відповідальність, зазначив Синіцин.

Говорити може й рано, проте сподіватися на це, ніколи не пізно. З останнього приємного це те, що СБУ оголосила підозру самому Киві.

Йому закидають керівництво проросійською громадською організацією "Патріоти – За життя", яка розхитувала суспільно-політичну ситуацію на Сході України. І наразі розв'язують питання про арешт Киви.