Попри це, Кива всього-на-всього виконавець, орієнтуватись варто на інших осіб. Таку думку у трансляції 24 каналу висловив представник української делегації у Тристоронній контактній групі та журналіст Денис Казанський.

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Казанський: Саджати треба верхівку ОПЗЖ

За його словами, Киву можна посадити. Але це не та мета, яку необхідно переслідувати.

Є шанс (притягнути Киву до відповідальності – 24 канал),

– зазначив Казанський.

Він наголосив, що саджати треба тих, хто "замовляє музику", все фінансує. Зокрема мовиться про верхівку "Опозиційної платформи – За життя", передусім про Віктора Медведчука.

На зміну Киви можуть знайти менш токсичного

"Якщо посадити Киву, то завтра знайдуть іншого, такого ж самого. Бо насправді Кива токсичний. Можуть знайти менш токсичного", – додав журналіст.

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