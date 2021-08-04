Несмотря на это, Кива всего-навсего исполнитель, ориентироваться стоит на других лиц. Такое мнение в трансляции 24 канала высказал представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе и журналист Денис Казанский.

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Казанский: Сажать надо верхушку ОПЗЖ

По его словам, Киву можно посадить. Но это не та цель, которую необходимо преследовать.

Есть шанс (привлечь Киву к ответственности – 24 канал),

– отметил Казанский.

Он подчеркнул, что сажать надо тех, кто "заказывает музыку", все финансирует. В частности речь идет о верхушке "Оппозиционной платформы – За жизнь", прежде всего о Викторе Медведчуке.

На смену Кивы могут найти менее токсичного

"Если посадить Киву, то завтра найдут другого, такого же самого. Потому что на самом деле Кива токсичен. Могут найти менее токсичного", – добавил журналист.

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