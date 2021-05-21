Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" прокомментировал изданию ситуацию с жомовой ямой, заявив, что никакого нарушения закона с его стороны не было.

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Реакция Кивы на иск САП

На момент заключения договоров аренды имущество было задекларировано и с полученной прибыли были уплачены все налоги. Мы видим, что антикоррупционная прокуратура выдвигает мне нарушения в том, что якобы жомовая яма мне не принадлежит,

– отметил нардеп.

Он уточнил, что для него это стало новостью, когда он "вдруг увидел, что и печально известная жомовая яма, о которой было столько слухов, действительно перестала ему принадлежать". "И как добропорядочный гражданин я уже обратился в суд для установления истины и первую инстанцию уже выиграл", – продолжил Кива.

Парламентарий также заявил, что действия САП – "это очередная комбинация власти, которая бьется в истерии и ищет любую возможность для уголовного преследования оппозиционных политиков". Он, мол, спокойно пойдет в суд и будет отстаивать свою позицию.

Жомовая яма Кивы: коротко