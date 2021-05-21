Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" прокомментировал изданию ситуацию с жомовой ямой, заявив, что никакого нарушения закона с его стороны не было.
Читайте также САП просит суд конфисковать у Кивы 1,2 миллиона гривен за жомовую яму
Реакция Кивы на иск САП
На момент заключения договоров аренды имущество было задекларировано и с полученной прибыли были уплачены все налоги. Мы видим, что антикоррупционная прокуратура выдвигает мне нарушения в том, что якобы жомовая яма мне не принадлежит,
– отметил нардеп.
Он уточнил, что для него это стало новостью, когда он "вдруг увидел, что и печально известная жомовая яма, о которой было столько слухов, действительно перестала ему принадлежать". "И как добропорядочный гражданин я уже обратился в суд для установления истины и первую инстанцию уже выиграл", – продолжил Кива.
Парламентарий также заявил, что действия САП – "это очередная комбинация власти, которая бьется в истерии и ищет любую возможность для уголовного преследования оппозиционных политиков". Он, мол, спокойно пойдет в суд и будет отстаивать свою позицию.
Жомовая яма Кивы: коротко
- В декларации за 2019 год Илья Кива указал доход в 1,2 миллиона гривен от жомовой ямы. Заработал такую сумму Кива на яме площадью в 400 квадратных метров, которую использовали для отходов по производству сахара.
- Журналисты Bihus.Info ездили на место, где по документам располагалась жомовая яма. Там охранник рассказал им, что яму не использовали по назначению в течение года.
- САП 20 мая подала иск в Высший антикоррупционный суд и требует взыскать с Кивы 1,2 миллиона гривен в доход государства. Следователи установили, что Кива, не будучи владельцем жомовой ямы и не имея прав на владение ею, пользовался и распоряжался этим имуществом.