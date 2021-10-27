Відповідне рішення суд ухвалив 27 жовтня. Після дебатів судді вирішили відхилити клопотання нардепа.

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Відхилили й інше клопотання

Сторона захисту також наполягала на проведенні експертної перевірки жомової ями та проєктної документації. Там нібито є 20 підземних резервуарів для перероблених нафтопродуктів. Захисники наполягали на допиті можливих свідків, однак суд вирішив залишити це клопотання без розгляду.

Рішення суду від 13 серпня 2020 року залишилося в силі. Таким чином одіозний нардеп Ілля Кива таки став першим, з кого стягнули необґрунтовані доходи в межах цивільної конфіскації.

Зверніть увагу! Цивільна конфіскація – це механізм вилучення активів, природа походження яких не має належного пояснення. Таким чином гроші, квартири, автівки можуть бути переданими на користь держави, якщо їхній власник не зможе обґрунтувати законність їхнього отримання.

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