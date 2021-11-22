Однак скаргу залишили без руху, оскільки політик не сплатив 42 тисячі гривень судового збору. У відповідь Кива влаштував істерику заявивши, що може цього не робити, бо є учасником бойових дій.
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Дійсно, учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, Герої України звільняються від сплати судового збору в усіх судових інстанціях у справах, повязаних з порушенням їхніх прав.
При цьому, на думку Верховного Суду, права Іллі Киви як учасника бойових дій ніхто не порушував, а тому він має сплатити 42 тисячі гривень збору,
– додали у Центрі протидії корупції.
Жомова яма Киви: що відомо
- У декларації за 2019 рік Кива вказав дохід в 1,2 мільйона гривень від жомової ями. Вона має площу 400 квадратних метрів. Її використовували для відходів з виробництва цукру.
- Журналісти Bihus.Info їздили на місце, де за документами розташовувалася жомова яма. Там охоронець розповів їм, що яму не використовували за призначенням протягом року.
- САП 20 травня подала позов до Вищого антикорсуду та вимагала стягнути з нардепа 1,2 мільйона гривень у дохід держави. У декларації Киви за 2020 рік жомової ями вже не було.
- Окрім цього, слідчі встановили, що проросійський політик, не бувши власником жомової ями та не маючи прав на володіння нею, користувався та розпоряджався цим майном.
Текст публікації Центру протидії корупції:
Жомова яма: Верховний суд залишив скаргу Киви без руху, бо він не хоче платити судовий збір
Ілля Кива пішов до Верховного суду з касаційною скаргою на рішення Вищого антикорупційного суду конфіскувати його необгрунтований "дохід" від нібито оренди жомової ями.
Щоправда, поки що в касації залишили скаргу без руху, оскільки Кива не сплатив 42 тисячі гривень судового збору.
ОПЗЖшний депутат заявив, що є учасником бойових дій, а тому може цього не робити.
Дійсно, учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, Герої України звільняються від сплати судового збору в усіх судових інстанціях у справах, пов’язаних з порушенням їхніх прав.
При цьому, на думку Верховного суду, права Іллі Киви як учасника бойових дій ніхто не порушував, а тому він має сплатити 42 тисячі гривень збору.
Справа жомової ями – унікальна, оскільки це перший в історії України випадок цивільної конфіскації необґрунтованих активів. Центр протидії корупції активно відстоював ідею запровадження цього інструменту, який дозволяє доволі швидко конфісковувати необґрунтовані активи нечесних посадовців на користь держави.