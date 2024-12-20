Известно о раненом подростке, отметил мэр Харькова Игорь Терехов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Мы Украина".

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Что известно об атаке на Харьков дронами 20 декабря

В результате атаки беспилотника "Шахед" в Харькове разрушено несколько квартир жилого дома. Вражеский дрон попал в первый этаж.

Городской голова Игорь Терехов сообщил, что среди пострадавших есть девочка-подросток 12-ти лет.

Олег Синегубов, председатель Харьковской ОГА, сообщил, что на момент 23:31 20 декабря известно о шестерых пострадавших. Пять из них – с острыми реакциями на стресс.

Взрыв повредил ключевые коммуникации: теплоснабжение, водоснабжение и энергосеть. Сейчас коммунальные службы работают над ликвидацией последствий удара и восстановлением инфраструктуры.

Комментарий Терехова по последствиям российской атаки

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Напомним, Россия попала дроном-камикадзе по жилому зданию в Харькове. В результате этого вспыхнул пожар.