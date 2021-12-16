Исполнительное производство по взысканию с Кивы "жемного миллиона" зарегистрировали 13 декабря. Оно возникло и в Автоматизированной системе исполнительного производства.
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С Кивы взимают доход за жемовую яму
Также скандальный нардеп Кива оказался и в Едином реестре должников. Если он не погасит долг добровольно, с него начнут взимать деньги принудительно.
Информацию о том, что речь идет именно об этом деле, подтвердил изданию прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Денис Демкив. "Мы обратились в исполнительную службу для взыскания этой суммы, когда решение суда вступило в законную силу", – сказал Демкив. Но уточнил, что речь идет о Печерском отделе.
Информация о деле Кивы в Автоматизированной системе исполнительного производства / Скриншот
Данные о Киве в Едином реестре должников / Скриншот
Жемовая яма Кивы: коротко
- Илья Кива указал доход в 1,2 миллиона гривен от жемовой ямы в декларации за 2019 год. Яма имеет площадь в 400 квадратных метров, ее использовали для отходов от производства сахара.
- Расследователи Bihus.Info посетили место, где по документам была жемовая яма. Однако охранник признался, что яму в течение года не использовали по назначению. В декларации Кивы за 2020 год жемовой ямы уже не было.
- САП потребовала взыскать с нардепа 1,2 миллиона гривен в доход страны. Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск.
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