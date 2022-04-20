В настоящее время следователи ДБР проводят специальное досудебное расследование в отношении Ильи Кивы.
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В чем обвиняют Киву
По данным следствия, бывший народный депутат, находясь на территории государства-агрессорки, принял участие в одном из пропагандистских шоу на телевидении России. Он публично призвал российские власти к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине.
Подозреваемый предлагал физически устранить президента Украины и других чиновников государства, а также публично призвал к ведению агрессивной войны на территории нашей страны.
Кива сообщили о подозрении по нескольким статьям, среди которых:
- в госизмене и нарушении территориальной целостности,
- пропаганду войны и призывах к насильственной смене власти.
Досудебное расследование по уголовному производству осуществляют следователи Государственного бюро расследований.
Как Кива стал экс-депутатом
- После того, как Россия напала на Украину 24 февраля Илья Кива решил бежать в Испанию. Одиозный экс-политик заявил, что это не его война.
- Генпрокурор Ирина Венедиктова 6 марта подписала Киви сообщения о подозрении в госизмене и публичных призывах к изменению границ территории Украины. Впоследствии ДБР объявило его в розыск.
- Однопартийцы скандального политика исключили его из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь".
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