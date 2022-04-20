Наразі слідчі ДБР здійснюють спеціальне досудове розслідування щодо Іллі Киви.

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У чому звинувачують Киву

За даними слідства, колишній народний депутат, перебуваючи на території держави-агресорки, взяв участь в одному з пропагандистських шоу на телебаченні Росії. Він публічно закликав російську владу до насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні.

Підозрюваний пропонував фізично усунути президента України та інших високопосадовців держави, а також публічно закликав до ведення агресивної війни на території нашої країни.

Киві повідомили про підозру за кількома статтями, серед яких:

у держзраді й порушенні територіальної цілісності,

пропаганду війни та закликах до насильницької зміни влади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань.

Як Кива став ексдепутатом

Після того, як Росія напала на Україну 24 лютого, Ілля Кива вирішив втекти в Іспанію. Одіозний експолітик заявив, що це не його війна.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова 6 березня підписала Киві повідомлення про підозру у держзраді та публічних закликах до зміни меж території України. Згодом ДБР оголосило його в розшук.

Однопартійці скандального політика виключили його з фракції "Опозиційної платформи – За життя".

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