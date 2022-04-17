Об этом 17 апреля рассказал журналист Сергей Лещенко. Он заявил, что Кива получил справку о своей неполноценности.

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"Таким образом, избежал тюрьмы за коррупцию в Полтавской области", – сказал Лещенко.

Лещенко подчеркнул, что не нужно обращать внимание на такое неадекватное поведение. Следует сохранять спокойствие, доверять украинским вооруженным силам, политическому руководству и украинским СМИ.

Что известно о болезни Кивы

В 2011 году, когда Кива был заместителем начальника Управления по защите прав потребителей в Полтавской области, его задержали в ресторане с поличным – он требовал взятку. Речь идет о 1,5 тысячах долларов. Их должен отдать предприниматель.

Только в 2013 году Киву признали виновным. Однако наказанием стал штраф в размере 10 тысяч гривен и запрет занимать должности государственной службы в год.

Смягчающим обстоятельством было то, что он "находился на лечении в Полтавской областной клинической психиатрической больнице с диагнозом последствия черепно-мозговой травмы с психопатизацией личности, является инвалидом 2 группы, имеет болезненное состояние здоровья в результате перенесенных закрытых черепно-мозговых травм".

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