Державне бюро розслідувань пояснило, що колишній нардеп продовжує розповсюджувати серед людей антиукраїнську пропаганду. До речі, Кива неодноразово поширював фейки – одного разу навіть заявив про "інтерв'ю мертвого Буданова".
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Що відомо про нову підозру Киві
Колишньому народному депутату України повідомлено про підозру у публічних закликах до насильницької зміни конституційного ладу та пропаганді війни,
– заявили в ДБР.
Слідчі встановили, що Ілля Кива у своїх численних публікаціях:
- створював для громадськості образ ворога з нинішньої української влади, яку нібито "потрібно стримувати від агресії";
- нагнітав антивладні настрої в українському суспільстві;
- виправдовував загарбницьку війну Росії проти України;
- героїзував та виправдовував будь-які військові дії росіян.
"Підбурював" українську аудиторію проти патріотично налаштованих співвітчизників, а російську – проти українців. Він пропагував доцільність вирішення "суперечностей" із застосуванням воєнної сили й масштабного використання збройних сил Росії на території нашої держави,
– пояснили в Державному бюро розслідувань.
Якщо провину за статтями доведуть, то йому загрожує до 5 років тюрми з конфіскацією майна.
За даними слідства, Ілля Кива ховається за кордоном, він оголошений у міжнародний розшук.
Які підозри вже має Кива
- Іллі Киві вже повідомляли про підозру у квітні 2023 року у держзраді й порушенні територіальної цілісності, пропаганді війни та закликах до насильницької зміни влади. Тоді екснардеп публічно закликав російську владу до насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні.
- Після цього у серпня 2023 року Киві повідомили про підозру через ймовірну брехню в декларації. Зокрема, він у 2020 році міг приховати об'єкт нерухомого майна у селищі Козин Київської області, який коштує понад 4 мільйони гривень.
- Варто зауважити, що у Киви вже була справа щодо жомової ями, на яку він не мав ані документів, ані прав. Натомість користувався схемою, щоб отримати гроші. Детальніше про це читайте за посиланням.