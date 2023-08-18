Державне бюро розслідувань пояснило, що колишній нардеп продовжує розповсюджувати серед людей антиукраїнську пропаганду. До речі, Кива неодноразово поширював фейки – одного разу навіть заявив про "інтерв'ю мертвого Буданова".

Дивіться також "Поставимо їх на коліна": скандальний Кива запропонував "руйнівний удар" по економіці Туреччини

Що відомо про нову підозру Киві

Колишньому народному депутату України повідомлено про підозру у публічних закликах до насильницької зміни конституційного ладу та пропаганді війни,

– заявили в ДБР.

Слідчі встановили, що Ілля Кива у своїх численних публікаціях:

створював для громадськості образ ворога з нинішньої української влади, яку нібито "потрібно стримувати від агресії";

нагнітав антивладні настрої в українському суспільстві;

виправдовував загарбницьку війну Росії проти України;

героїзував та виправдовував будь-які військові дії росіян.

"Підбурював" українську аудиторію проти патріотично налаштованих співвітчизників, а російську – проти українців. Він пропагував доцільність вирішення "суперечностей" із застосуванням воєнної сили й масштабного використання збройних сил Росії на території нашої держави,

– пояснили в Державному бюро розслідувань.

Якщо провину за статтями доведуть, то йому загрожує до 5 років тюрми з конфіскацією майна.

За даними слідства, Ілля Кива ховається за кордоном, він оголошений у міжнародний розшук.

Які підозри вже має Кива