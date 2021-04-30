Депутат Житомирского областного совета от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Константин Черпицкий разместил билборд с поздравлением к 9 мая. Однако на нем вместо красноармейцев изображены гитлеровские солдаты.

На рекламном щите депутата показан момент, как немецкие солдаты идут в атаку. Кроме того, там есть надпись: "Спасибо за победу! Спасибо за жизнь!".

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Депутата упрекнули незнанием истории

К слову, на фото также изображена лента в цветах флага Украины. Блогер Donetchanyn, который заметил ошибку депутата, указал на конфуз с сарказмом. Он упрекнул Черпицкого в незнании истории.

Депутат Житомирского областного совета от "ОПЗЖ" поблагодарил "деда за Победу". В качестве иллюстрации на борде изображены солдаты СС, которые идут в атаку. Почему бы и нет,

– написал блогер.

Кстати, похожий инцидент был у "Слуг народа". Представители партии в сентябре 2020 года в рамках рекламной кампании разместили на Закарпатье билборды с ошибкой. В лозунге не хватало запятой: "С теми кто хочет строить лучшее Закарпатье, Украину".

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