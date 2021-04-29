Между нардепом от "Слуги народа" Никитой Потураевым и представителем ОПЗЖ Нестором Шуфричем возникла перепалка в прямом эфире. Все потому, что последний назвал Революцию Достоинства на Майдане в 2014 году "государственным переворотом".

Потураев жестко отреагировал на слова Шуфрича. Инцидент произошел в эфире одного из украинских телеканалов.

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Перепалка политиков

Сейчас очень спокойно так скажу тебе... Проблема политическая одна в стране решилась бы, если бы была объявлена война. В условиях войны вашу фракцию следовало бы, конечно же, расстрелять,

– сказал политик.

"Слуга" убеждает, что тогда бы политическую проблему ликвидировали, потому что по законам военного времени такие вещи карались в высшей степени. Однако после этого высказывания депутат добавил, что не призывает к расстрелам.

Затем Потураев отметил, что, "к счастью, Украина придерживается дипломатического пути решения конфликта на Донбассе, хотя он стоит нам жизней".

"Поэтому я никому не советую вводить военное положение и решить проблему так, как следует при военном положении", – подытожил Потураев.

Как отреагировал Шуфрич

Депутат сказал, что "столько раз расстреливали и приговаривали к смерти", что он, мол, уже привык. Нардеп призвал Потураева действовать в соответствии с законодательством и Конституцией.

Предыдущая перепалка с Шуфричем