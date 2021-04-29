Між нардепом від "Слуги народу" Микитою Потураєвим та представником ОПЗЖ Нестором Шуфричем виникла перепалка у прямому ефірі. Все тому, що останній назвав Революцію Гідності на Майдані у 2014 році "державним переворотом".

Потураєв жорстко відреагував на слова Шуфрича. Інцидент стався в ефірі одного з українських телеканалів.

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Перепалка політиків

Зараз дуже спокійно так скажу тобі... Проблема політична одна в країні вирішилась би, якби була оголошена війна. В умовах війни вашу фракцію варто було б, звичайно ж, розстріляти,

– сказав політик.

"Слуга" переконує, що тоді б політичну проблему ліквідували, тому що за законами воєнного часу такі речі карались вищою мірою. Однак після цього вислову депутат додав, що не закликає до розстрілів.

Потім Потураєв зазначив, що, "на щастя, Україна дотримується дипломатичного шляху вирішення конфлікту на Донбасі, хоча він коштує нам життів".

"Тому я нікому не раджу запроваджувати воєнний стан і вирішити проблему так, як слід при воєнному стані", – підсумував Потураєв.

Як відреагував Шуфрич

Депутат сказав, що "стільки разів розстрілювали та засуджували до смерті", що він, мовляв, вже звик. Нардеп закликав Потураєва діяти відповідно до законодавства та Конституції.

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