Народные депутаты от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая и Максим Бужанский поспорили в прямом эфире. Темой для спора стала информационная гигиена и агенты влияния.

Детали скандала между "слугами"

В эфире одного из украинских телеканалов Безуглая назвала пророссийского писателя агентом враждебного воздействия, а также отказалась отвечать на его вопросы.

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Бужанский возмутился таким словам коллеги по фракции. По его мнению, они нуждаются в конкретных доказательствах.

Вы как член комитета по разведке немедленно должны обратиться с заявлением или не болтать глупостей и не позорить своих коллег по фракции. Вы уже превратились в посмешище на всех эфирах. Какой он агент влияния? Это может вы агент влияния? Напишите на него заявление,

– кричал Бужанский.

В ответ Безуглая сказала, что такие агенты влияния есть и в парламенте. "Информационные операции и операции влияния – часть войны. Нас разрушают изнутри".

Дискуссия продолжилась в сети

Впоследствии Бужанский в своем телеграме назвал высказывания своей коллеги набором "малого порохобота". Он посоветовал Безуглой не забывать, что избиратели "Слуги народа" голосовали не за профессионализм, а за совесть депутатов.

"Весь бред об информационной гигиене придумали порохоботы, чтобы закрыть рот каждому не согласному в стране", – подчеркнул нардеп.

Безуглая же в своем фейсбуке заявила, что долго молчала относительно действий Бужанского, но считает их "пренебрежением к коллегам и к делу".

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Информационная гигиена нужна каждому гражданину и является составной здравого смысла, а не набора "молодого порохобота". Придумали информационную гигиену и безопасность для выживания. Иначе страны расшатываются изнутри и поглощаются другими,

– написала чиновница.

В то же время она согласилась с коллегой, что избиратели выбирали их как совестливых, а не опытных специалистов.