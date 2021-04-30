Депутат Житомирської обласної ради від партії "Опозиційна платформа – За життя" Костянтин Черпіцький розмістив білборд з привітанням до 9 травня. Однак на ньому замість червоноармійців зображені гітлерівські солдати.

На рекламному щиті депутата показаний момент, як німецькі солдати йдуть в атаку. Крім того, там є напис: "Дякуємо за перемогу! Дякуємо за життя!".

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Депутату дорікнули незнанням історії

До слова, на фото теж зображена стрічка в кольорах прапора України. Блогер Donetchanyn, який помітив помилку депутата, вказав на конфуз із сарказмом. Він дорікнув Черпіцькому незнанням історії.

Депутат Житомирської обласної ради від "ОПЗЖ" дякує "дєду за побєду". Як ілюстрація на борді зображені солдати СС, які йдуть в атаку. Чом би й ні,

– написав блогер.

До речі, схожий інцидент був у "Слуг народу". Представники партії у вересні 2020 року в межах рекламної кампанії розмістили на Закарпатті білборди з помилкою. У лозунгу бракувало коми: "З тими хто хоче будувати краще Закарпаття, Україну".

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