Об этом сообщили в Офисе президента.
Какие темы обсуждают лидеры?
В пятницу, 27 февраля, в 13:44 в Офисе президента Украины сообщили, что в эти минуты продолжается разговор украинского лидера Зеленского и премьера Словакии Фицо.
Известно, что во время разговора Зеленский пригласил Фицо в Киев, чтобы лично обсудить все вопросы между государствами.
Прямо сейчас Президент говорит с Премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Президент приглашает его в Украину для обсуждения всех имеющихся вопросов,
– добавили в ОП.