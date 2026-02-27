Об этом сообщили в Офисе президента.

Смотрите также Украина сейчас служит щитом для Европы, – Буданов

Какие темы обсуждают лидеры?

В пятницу, 27 февраля, в 13:44 в Офисе президента Украины сообщили, что в эти минуты продолжается разговор украинского лидера Зеленского и премьера Словакии Фицо.

Известно, что во время разговора Зеленский пригласил Фицо в Киев, чтобы лично обсудить все вопросы между государствами.

Прямо сейчас Президент говорит с Премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Президент приглашает его в Украину для обсуждения всех имеющихся вопросов,

– добавили в ОП.