Об этом глава ОП заявил в интервью известному ливанскому изданию Almodon.
Почему Украина – залог безопасности в Европе?
Как отметил Кирилл Буданов, противостояние российской агрессии – это не только украинское дело, но и вопрос стабильности всего европейского континента.
Украина сейчас служит щитом для Европы, защищая ее от имперских амбиций России,
– указал он.
Буданов подчеркнул, что поддерживая Украину, европейские страны инвестируют в собственную безопасность – ведь последствия российской экспансии не остановятся на украинской границе.
По мнению Буданова, залогом безопасного будущего Украины является наша украинская армия. Дипломатия имеет место только тогда, когда за ней стоит сильное войско.
Относительно того, может ли изменить что-то падение Путина, глава Офиса президента считает, что прежде всего необходимо создать условия для исчезновения России как империи. На ее территории должны возникнуть несколько региональных национальных государств.
Буданов также отметил, что Россия имеет серьезные проблемы практически в каждой сфере и не способна достичь победы над Украиной на поле боя.