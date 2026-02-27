Об этом глава ОП заявил в интервью известному ливанскому изданию Almodon.

Почему Украина – залог безопасности в Европе?

Как отметил Кирилл Буданов, противостояние российской агрессии – это не только украинское дело, но и вопрос стабильности всего европейского континента.

Украина сейчас служит щитом для Европы, защищая ее от имперских амбиций России,
– указал он.

Буданов подчеркнул, что поддерживая Украину, европейские страны инвестируют в собственную безопасность – ведь последствия российской экспансии не остановятся на украинской границе.

Другие заявления Буданова о войне в Украине

  • По мнению Буданова, залогом безопасного будущего Украины является наша украинская армия. Дипломатия имеет место только тогда, когда за ней стоит сильное войско.

  • Относительно того, может ли изменить что-то падение Путина, глава Офиса президента считает, что прежде всего необходимо создать условия для исчезновения России как империи. На ее территории должны возникнуть несколько региональных национальных государств.

  • Буданов также отметил, что Россия имеет серьезные проблемы практически в каждой сфере и не способна достичь победы над Украиной на поле боя.