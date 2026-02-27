Про це очільник ОП заявив в інтерв’ю відомому ліванському виданню Almodon.
Чому Україна – запорука безпеки у Європі?
Як зауважив Кирило Буданов, протистояння російській агресії – це не лише українська справа, а й питання стабільності всього європейського континенту.
Україна зараз служить щитом для Європи, захищаючи її від імперських амбіцій Росії,
– вказав він.
Буданов підкреслив, що підтримуючи Україну, європейські країни інвестують у власну безпеку – адже наслідки російської експансії не зупиняться на українському кордоні.
Інші заяви Буданова щодо війни в Україні
На думку Буданова, запорукою безпечного майбутнього України є наша українська армія. Дипломатія має місце лише тоді, коли за нею стоїть сильне військо.
Стосовно того, чи може змінити щось падіння Путіна, очільник Офісу президента вважає, що перш за все необхідно створити умови для зникнення Росії як імперії. На її території мають виникнути кілька регіональних національних держав.
Буданов також зазначив, що Росія має серйозні проблеми практично в кожній сфері й не здатна досягти перемоги над Україною на полі бою.