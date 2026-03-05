Какую помощь может предоставить ЕС?

Еврокомиссия может выделить средства на ремонт трубопровода через программу бюджетной помощи, которую она предоставляет Украине, пишет Bloomberg.

По словам информированных источников, ЕС также готов предоставить необходимую поддержку экспертов для восстановления "Дружбы".

Правда, в самой Комиссии пока не предоставляют официальных комментариев по этому поводу.

Напомним, нефтепровод "Дружба" подвергся российской атаке в конце января 2026 года. Тогда пожар в резервуаре, возникший в результате ударов, тушили 10 дней.

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий рассказал в интервью Bloomberg, что объект получил серьезные повреждения. Было повреждено:

оборудование;

трансформаторы;

силовые кабели;

система обнаружения утечек.

Учитывая масштабы разрушений, Киев пока не смог предоставить график завершения ремонтных работ.

Заметьте! Ранее Еврокомиссия уже призвала Украину как можно быстрее провести ремонт поврежденного нефтепровода.

Почему ЕС хочет помочь с ремонтом?

После атаки на "Дружбу" Венгрия и Словакия обвинили Украину якобы в намеренном прекращении транзита российской нефти из каких-то "политических соображений". При этом ни одна из этих стран не признала факт российской атаки на трубопровод.

Зато Венгрия заблокировала кредит Киеву от ЕС на 90 миллиардов евро, пока поставки нефти не восстановят, пишет Financial Times.

Словакия, со своей стороны, прекратила экстренные поставки электроэнергии в Украину.

К тому же страны заблокировали 20-й пакет санкций против России, который разработал Евросоюз.

Теперь в Брюсселе надеются, что, помогши с ремонтом нефтепровода, смогут разблокировать важную финансовую поддержку для Украины.

Также источники сообщают, что Еврокомиссия ведет переговоры с Киевом относительно специальной миссии, которая должна проверить масштабы повреждений на "Дружбе". Однако пока обсуждение этой инициативы продолжаются.

Заметьте! По оценкам, с начала полномасштабной войны "Дружба" подвергались атакам России почти два десятка раз. Однако аналитики предполагают, что Москва может снова нацелиться на трубопровод после его восстановления.

Что известно о состоянии нефтепровода?