Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на джерела в ОП видання ZN.UA.

Дивіться також Були зміни, – Подоляк розповів, чим тепер займається в Офісі Президента

Що відомо про Владислава Власюка?

Власюк навчався разом із радницею Єрмака Дарією Зарівною. Вона й привела його в ОП.

Згодом Власюк спрацювався з Єрмаком і в них вибудувалися близькі стосунки. Дехто в Офісі президента називає Власюка "власністю" Єрмака,

– пише видання.

Там також зазначили, що Зеленський схоже планує призначити на посаду глави ОП людину, яка "не вплине ні на політику, ні на моральні, ні на професійні критерії Офісу і президента".

Власюк свого часу був помічником адвоката Олексія Бонюка, згодом отримав адвокатське свідоцтво і почав працювати за фахом.

Він є співзасновником юридичної фірми "єПраво". Також заснував адвокатське об'єднання Twin Lawyers та низку громадських організацій: LEAD office, "Офіс професійної підтримки відновлення", "Юристи за екологію", "Адвокатська ініціатива СтопБулінг", Асоціація розвитку штучного інтелекту.

Працював у Міненерго, Мін'юсті, Мінагро, Нацполіції, помічником нардепа Вадима Сидорчука.

У 2020 році він став позаштатним радником Офісу президента.

З квітня 2022 Власюк є секретарем Міжнародної робочої групи з санкцій проти Росії.

Через рік він увійшов до наглядової ради "Сенс Банку".

А уже у 2024 році президент Зеленський призначив його уповноваженим із санкційної політики.

Що передувало?