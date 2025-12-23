Про це 24 Каналу розповів радник ОПУ Михайло Подоляк, зауваживши, що наразі немає призначеного голови Офісу Президента. Ця посада залишається вакантною.

Що відбулося в Офісі Президента?

Як наголосив Подоляк, якщо немає голови Офісу Президента, то відповідно зі штату вивели і радників, які там працювали. Когось звільнили, а комусь далі інші посади.

Хтось був перепризначеним, як я. Я став радником Офісу Президента. Тут нічого незвичного не сталося,

– сказав Подоляк.

За його словами, в Офісі відбулося стандартне переформатування у зв'язку зі зміною структури управління. Але функціонал залишився таким самим.

Хто буде новим головою ОП?