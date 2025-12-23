Про це 24 Каналу розповів радник ОПУ Михайло Подоляк, зауваживши, що наразі немає призначеного голови Офісу Президента. Ця посада залишається вакантною.
Читайте також У Зеленського відповіли, як бачать проведення виборів у воєнний час
Що відбулося в Офісі Президента?
Як наголосив Подоляк, якщо немає голови Офісу Президента, то відповідно зі штату вивели і радників, які там працювали. Когось звільнили, а комусь далі інші посади.
Хтось був перепризначеним, як я. Я став радником Офісу Президента. Тут нічого незвичного не сталося,
– сказав Подоляк.
За його словами, в Офісі відбулося стандартне переформатування у зв'язку зі зміною структури управління. Але функціонал залишився таким самим.
Хто буде новим головою ОП?
- Наприкінці листопада Андрій Єрмак подав у відставку з посади голови Офісу Президента. Є припущення, що він може бути причетним до справи "Мідас".
- ЗМІ давали різні версії, хто може стати новим керівником ОП. Наразі ця посада залишається вакантною.
- Були повідомлення, що цю посаду може зайняти Павло Паліса, Юлія Свириденко, Михайло Федоров, Денис Шмигаль або Кирило Буданов.