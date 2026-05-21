Про плани ворога розповів речник 8 корпусу Десантно-штурмових військ (ДШВ) Вадим Карп'як в етері телеканалу "Ми-Україна".

На які обласні центри націлилися росіяни?

За словами Карп'яка, серед пріоритетних цілей Росії – Суми або Харків, однак у зоні відповідальності українських сил противник насамперед намагається просуватися у напрямку Сум. Він наголосив, що нинішні дії росіян не підтверджують версію про створення так званої "буферної зони", про яку раніше заявляла російська сторона.

У ДШВ зазначили, що окупанти продовжують наступальні дії та не відмовляються від спроб захоплення українських територій. За словами Карп'яка, російські сили прагнуть зайняти якомога більше території, використовуючи постійний тиск на позиції Сил оборони. Водночас він підкреслив, що попри активні спроби наступу, досягти заявлених цілей – зокрема захоплення Сум як обласного центру – російським військам наразі не вдається.

До слова. На Сумському напрямку росіяни постійно намагаються лізти хоча б десь вперед, зокрема у газові труби, проте Сили оборони їх успішно знищують. Командир роти 425 окремого батальйону безпілотних систем "Очі" з позивним "Дайвер" розповів 24 Каналу, що у Сумській області переважає саме піхота. За словами військового, зараз на Сумському напрямку немає значного скупчення військ ворога, тому вони фізично не здатні просунутися до Сум.

Варто зазначити, що Харківщині українські військові мають успіх. ЗСУ звільнили кілька населених пунктів у Харківській області, відтіснивши російські війська до кордону. Речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов зазначив, що Великобурлуцький напрямок повернувся до того формату, який був десь рік тому. Своєю чергою, противник продовжує тиснути зі сходу на Куп'янськ та безрезультатно намагається проникнути у північні частини міста.

Чому захоплення Сум та Харкова є одним із пріоритетів для Росії?

Захоплення або оточення Харкова та Сум є одними з ключових цілей Росії через їхнє стратегічне розташування, вплив на логістику та значний психологічний ефект для України.

Передусім йдеться про створення так званої "буферної зони" вздовж російського кордону, щоб відсунути українські сили від Бєлгородської, Курської та Брянської областей і зменшити загрозу для військової інфраструктури Росії. Також активізація бойових дій на півночі змушує Україну перекидати туди резерви, що послаблює інші ділянки фронту.

Окремо підкреслюється психологічний та економічний фактор. Харків як великий промисловий центр і Суми як важливий плацдарм є об'єктами постійного тиску через обстріли та руйнування інфраструктури. Мета таких дій – створити гуманітарну кризу та змусити населення до евакуації. Крім того, у разі успіху на цих напрямках російські війська могли б отримати можливість обходу української оборони на Донбасі та спроби виходу в тил угрупованням ЗСУ, що тримають оборону на сході.

Яка ситуація на інших ділянках фронту?

Донецька область залишається однією із найгарячішим по всьому фронту. Згідно з останніми оновленнями аналітиків DeepState, Росія повністю окупувала Покровськ та Мирноград на Донеччині. Наступною ціллю окупантів може стати Добропілля.

Командир 1 ОШП імені Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов "Перун" розповів 24 Каналу, що ворог збільшує інтенсивність боїв у районі Гуляйполя, зосереджуючи там підготовлені підрозділи для наступальних дій. Російські війська використовують стару радянську тактику піхоти, зокрема 127-ма мотострілецька дивізія, відома своєю агресивністю.