Об этом пишет издание The Times.

Украина меняет правила ведения войны

В материале издания говорится о том, что российско-украинская война переворачивает мировое представление о боевых действиях, методы разработки и закупки вооружения.

"Ни одна армия не может игнорировать революцию в военном деле, которую олицетворяют беспилотные летательные аппараты", – отмечают авторы.

На отдельных участках фронта в Украине беспилотники разрушили классическую линию боевого соприкосновения и заменили ее значительно более широкой "зоной поражения" – участком, которую можно назвать "серой зоной", где передвижение пешком или техникой имеет высокие риски.

Также авторы сравнивают некоторые аспекты войны дронов с компьютерной игрой, в которой украинские военные стали самыми талантливыми участниками.

Мотивация военных

В то же время эффективность украинской системы заключается не только в технике и программном обеспечении, но и в продуманной системе мотивации для военных. Сейчас в Украине действует система, которая предусматривает фиксацию результатов поражения противника. Интересно, что успешные подразделения получают приоритет в доступе к лучшему вооружению, значительная часть которого производится на заводах в Украине или тайно в европейских странах НАТО.

За баллы, которые зависят от цели, можно получить призы. Элитные команды могут выбирать из вооружения, представленного на онлайн-рынке Brave1. Успех порождает успех,

– добавляет The Times.

Отмечается, что такая "геймификация" войны может восприниматься неоднозначно в Западной Европе, однако там нет таких условий, в которых сейчас находится Украина.

Авторы пишут, что, имея значительно меньшие ресурсы и сталкиваясь с противником, который превосходит численностью, украинские военные сосредотачиваются на максимальном истощении российских сил. В издании также приводятся оценки, что ежемесячно Россия несет около 35 000 потерь – беспилотники играют в этом ключевую роль.

Авторы публикации отмечают, что Россия, столкнувшись с этой повсеместной угрозой, испытывает длительные территориальные потери впервые с тех пор, когда ее первое наступление на Киев было отбито в 2022 году.

Однако эти достижения все еще относительно незначительны. Украина также несет значительные потери – не только в боях, но и из-за дезертирства. Поскольку их больше, российских контрактников (призывников якобы освобождают от боевых действий из-за опасений политического влияния на уставшую войной общественность) чаще ротируют в зоне боевых действий. Украинские бойцы набираются из меньшего резерва: несмотря на потери страна до сих пор освобождает от призыва 18 – 24-летних. Это означает, что они проводят на передовой больше времени, чем россияне,

– отмечают авторы.

The Times резюмировало, что Украина фактически обеспечивает жизнь своих бойцов с помощью дешевой, одноразовой, но гениальной технологии.

Потери врага

Только за последние сутки Силы обороны отправили в ад 1 020 российских оккупантов. Кроме того, защитники разбили 3 вражеских танка, 5 боевых бронированных машин, 47 артиллерийских систем, 2 РСЗО, 14 НРК и около 2 000 ударных дронов.

Во время атаки Сил обороны по полигону спецбатальона Росгвардии "Ахмат" в Курской области было ликвидировано около 60 захватчиков.

В ночь на 23 мая от украинских ударов страдали объекты военной и топливной инфраструктуры. В частности, под прицелом дронов Сил обороны оказались нефтяной терминал "Шесхарис" и нефтебаза "Грушевая" в районе Новороссийска Краснодарского края России. Также удару подвергся склад материально-технических средств во Фроловском Запорожской области, а также склад боеприпасов, расположенный в Пречистовке Донецкой области.