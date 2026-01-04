Он подвел итоги своей работы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение в фейсбуке Вячеслава Негоды.

Что написал глава Тернопольской ОГА?

Глава области поблагодарил команду, военных, волонтеров, бизнеса и общины за совместную работу и отметил, что Тернопольщина стала сильнее. По оценкам Офиса Президента, за 11 месяцев 2025 года область вошла в тройку лидеров среди 15 тыловых регионов Украины.

Все имеет свое начало и свое завершение. Период моей работы в Тернопольской ОГА – это время решений, ответственности и испытаний. Было нелегко,

– написал Негода в фейсбуке.

Вячеслав Негода поблагодарил Президента Украины и Правительство за доверие, а также всех, кто ежедневно работает ради безопасности, развития общин и поддержки людей. Он подытожил, что не все планы удалось реализовать, однако ни один день работы не был напрасным, ведь служение государству не завершается вместе с должностью.

Обратите внимание! Руководитель Тернопольской областной военной администрации Вячеслав Негода занял должность начальника администрации летом 2024 года. До этого Вячеслав Негода официально находился на пенсии и преподавал в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

