Он подвел итоги своей работы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение в фейсбуке Вячеслава Негоды.
Что написал глава Тернопольской ОГА?
Глава области поблагодарил команду, военных, волонтеров, бизнеса и общины за совместную работу и отметил, что Тернопольщина стала сильнее. По оценкам Офиса Президента, за 11 месяцев 2025 года область вошла в тройку лидеров среди 15 тыловых регионов Украины.
Все имеет свое начало и свое завершение. Период моей работы в Тернопольской ОГА – это время решений, ответственности и испытаний. Было нелегко,
– написал Негода в фейсбуке.
Вячеслав Негода поблагодарил Президента Украины и Правительство за доверие, а также всех, кто ежедневно работает ради безопасности, развития общин и поддержки людей. Он подытожил, что не все планы удалось реализовать, однако ни один день работы не был напрасным, ведь служение государству не завершается вместе с должностью.
Обратите внимание! Руководитель Тернопольской областной военной администрации Вячеслав Негода занял должность начальника администрации летом 2024 года. До этого Вячеслав Негода официально находился на пенсии и преподавал в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.
Что известно о смене руководителей в других областях Украины?
В пяти областях Украины произойдут кадровые изменения. Президент Владимир Зеленский проводит консультации относительно новых руководителей областных администраций в Винницкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской и Черновицкой областях.
Зеленский надеется, что Кабмин согласует назначение новых кандидатов. По словам украинского лидера, соответствующие решения будут приняты в воскресенье, 4 января.
Владимир Зеленский еще не назвал фамилии будущих руководителей этих ОГА. Известно, что некоторые из нынешних руководителей были лишь исполняющими обязанности.