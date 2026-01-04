Він підбив підсумки своєї роботи. Про це пише 24 Канал з посиланням на допис у фейсбуці В'ячеслава Негоди.

Що написав очільник Тернопільської ОВА?

Очільник області подякував команді, військовим, волонтерам, бізнесу та громадам за спільну роботу і наголосив, що Тернопільщина стала сильнішою. За оцінками Офісу Президента, за 11 місяців 2025 року область увійшла до трійки лідерів серед 15 тилових регіонів України.

Все має свій початок і своє завершення. Період моєї роботи в Тернопільській ОВА – це час рішень, відповідальності й випробувань. Було нелегко,

– написав Негода у фейсбуці.

В'ячеслав Негода подякував Президенту України та Уряду за довіру, а також усім, хто щодня працює заради безпеки, розвитку громад і підтримки людей. Він підсумував, що не всі плани вдалося реалізувати, однак жоден день роботи не був марним, адже служіння державі не завершується разом із посадою.

Зверніть увагу! Керівник Тернопільської обласної військової адміністрації В'ячеслав Негода обійняв посаду начальника адміністрації влітку 2024 року. До того В’ячеслав Негода офіційно перебував на пенсії й викладав в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

