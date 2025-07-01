Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью Навроцкого для Polsat News.

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Навроцкий может встретиться с Зеленским

Кароль Навроцкий заявил, что встреча между ним и украинским лидером Зеленским состоится "в соответствующей серии встреч".

Безусловно, я встречусь с президентом Владимиром Зеленским в рамках соответствующего цикла встреч. Я посещу всех наших соседей как президент,

– отметил Навроцкий.

Польский политик уточнил, что ему "придется разговаривать" с Зеленским. По его словам, у Украины и Польши есть много общих целей и интересов.

Навроцкий добавил, что между странами есть и те вещи, "которые до сих пор не были прояснены". Речь идет о ситуации с польскими фермерами и эксгумации жертв Волынской трагедии.

Отметим, что также новоизбранный польский лидер снова заговорил о том, что Украина сейчас не может вступить в состав Евросоюза и НАТО.