Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду, передает 24 Канал.

Смотрите также Новые взносы в PURL и движение Украины в ЕС: Зеленский рассказал о результатах встречи на Кипре

Что известно об участии в саммите?

Журналисты спросили у президента Зеленского, будет ли представлена Украина на саммите НАТО в Анкаре 7 – 8 июля. Он ответил утвердительно.

Относительно саммита НАТО. Украина будет представлена на саммите НАТО в Турции,

– сказал Зеленский.

В то же время украинский лидер добавил, что пока рано говорить об определенном формате участия.

Напомним, ранее Politico со ссылкой на источники писало о давлении со стороны США на союзников по Альянсу с требованием не допустить участие Украины и нескольких стран из Индо-Тихоокеанского региона в саммите.

НАТО предупреждали о возможном нападении России