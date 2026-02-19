Среди стран, которых США не хотят видеть на западе, оказались и партнеры из Индо-Тихоокеанского региона, в частности, Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.
Смотрите также В России выдвинули абсурдное требование к НАТО: как это связано с мирными переговорами
Что означает позиция США относительно саммита?
По мнению собеседников, это свидетельствует о желании Вашингтона рассматривать НАТО исключительно евроатлантическим оборонным союзом и постепенно отказаться от его более широкой роли в урегулировании кризисов и глобальных партнерствах.
Впрочем, согласно обнародованной информации, несмотря на давление американской стороны по этому поводу, Украину и вышеупомянутых партнеров из Индо-Тихоокеанского региона все же могут пригласить на сопутствующие мероприятия, связанных с саммитом.
В то же время сотрудники НАТО предложили отменить публичный форум, речь идет о сопутствующем мероприятии саммита, который обычно собирает лидеров государств, экспертов по обороне и чиновников на дискуссионных панелях и повышает видимость саммита.
Один из собеседников рассказал, что на полях саммита также хотят провести Форум оборонной промышленности НАТО, участников проинформировали, что подобный шаг направлен на сокращение расходов в условиях нехватки ресурсов.
Два дипломата считают, что вышеупомянутое решение также могло быть частично обусловлено давлением Соединенных Штатов, учитывая широкую кампанию Вашингтона по сокращению финансирования международных организаций.
В свою очередь другой дипломат отметил изданию, что подобные шаги очень вредны, особенно тогда, когда Альянс пытается убедить общество в необходимости своей работы и необходимости увеличения оборонных расходов.
Как ухудшились отношения США и Европы?
Politico сообщало, что на недавней Мюнхенской конференции по безопасности европейские лидеры фактически признали, что их отношения с Соединенными Штатами переживают один из самых глубоких кризисов за последние десятилетия.
Заместитель Пентагона Эмбридж Колби заявлял, что США не планируют выходить из блока, но мир вернулся к эпохе "политики силы" и сейчас Альянс якобы "не справляется со своими задачами", поэтому нужны изменения.
В то же время сразу несколько европейских государств открыто поддерживают идею переговоров о создании собственного ядерного сдерживания в дополнение к американскому на фоне падения доверия к США.