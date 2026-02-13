Об этом на встрече министров обороны НАТО заявил заместитель Пентагона Эмбридж Колби.
В чем заключается новая концепция "НАТО 3.0"?
Колби заявил, что в мир в широких масштабах вернулась "политика силы и военная мощь". По его мнению, мир, в котором после холодной войны царил "однополярный момент", изменился. Общество, под которое НАТО строило свои правила, стратегию и военные возможности, больше не существует.
Поэтому он назвал приоритеты, которым отдают предпочтение США в таких условиях. Речь идет о защите территорий Штатов, укрепление сдерживания в Западной части Тихого океана и готовность Америки вместе с союзниками к возможности того, что потенциальные противники будут действовать одновременно.
Эти реалии заставляют нас ясно, трезво и реалистично думать о том, как мы защищаем себя – и как мы делаем это вместе устойчивым, разумным и долговечным образом. Времена изменились, и вполне благоразумно адаптироваться к этим изменениям. Это не отказ от НАТО,
– подчеркнул Колби.
Отдельно заместитель главы Пентагона заметил, что Альянсу следует трансформироваться в "НАТО 3.0". Ведь после распада СССР он стал "НАТО 2.0". Тогда фокус был на операциях "вне зоны ответственности" и либеральном миропорядке.
По его мнению, эта концепция уже не работает, а подход "НАТО 3.0" должен быть ближе к основополагающему назначению.
К слову! Концепция "НАТО 3.0" заключается в том, чтобы европейские союзники взяли на себя большую часть ответственности в обороне Европы. А также совместить укрепление обороны с дипломатическими инициативами.
Что самое главное обсуждалось на заседании министров обороны стран НАТО?
В Брюсселе министры обороны НАТО сосредоточились на ключевых вопросах безопасности ближайших недель. Главной темой стала попытка перераспределить ответственность внутри Альянса и показать большую роль европейских союзников в общей обороне.
Одним из главных решений стал официальный запуск миссии НАТО в Арктике. Альянс стремится усилить присутствие в стратегическом регионе и одновременно продемонстрировать политическое единство, в частности снизить напряжение вокруг темы Гренландии.
Вторым важным вопросом стали изменения в системе командований НАТО. Часть должностей, которые ранее занимали американские военные, передают европейцам, чтобы усилить их ответственность за безопасность, одновременно стратегическая роль США в Альянсе остается ключевой.
Также союзники готовились к следующим дипломатическим событиям – заседания в формате "Рамштайн" и Мюнхенской конференции по безопасности, где ожидаются новые сигналы о поддержке Украины, роли США и будущего построения европейской безопасности.