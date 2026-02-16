В Европе все чаще говорят о необходимости самостоятельно гарантировать собственную безопасность. Об этом сообщает Politico.

Что известно об ухудшении отношений между Европой и США?

Во время Мюнхенской конференции по безопасности стало понятно, что трансатлантический союз переживает серьезные потрясения, а доверие между Европой и США существенно ослабло. Несмотря на то, что сотрудничество сохраняется, "старый порядок", который десятилетиями объединял две стороны Атлантики, фактически пришел в упадок.

Как пишет Politico, среди европейских политиков и бизнеса нет единого мнения относительно будущего отношений с США. Некоторые собеседники издания считают, что на восстановление доверия может потребоваться целое поколение.

Государственный секретарь США Марко Рубио пытался успокоить союзников и заверил в сохранении американской роли в НАТО, однако его выступление не смогло снять глубокое недоверие. Европейские лидеры официально демонстрировали сдержанность, ведь военное присутствие Америки и в дальнейшем остается ключевым фактором безопасности континента.

В то же время в Европе все активнее обсуждают долгосрочную оборонную автономию. В частности, Франция, Германия и Швеция ведут предварительные консультации о роли французского ядерного арсенала в обеспечении безопасности Европы. Подобные дискуссии усиливаются из-за сомнений в надежности американского "ядерного зонтика".

Одним из самых болезненных моментов в отношениях стали заявления Дональда Трампа по Гренландии. В Дании такие идеи назвали неприемлемыми и предупредили, что конфликт между союзниками по НАТО может поставить под сомнение существование самого Альянса.

В итоге, по оценкам аналитиков, послевоенная модель трансатлантического партнерства уже не работает в привычном виде, а Европа все больше готовится к сценарию, где ей придется полагаться прежде всего на собственные силы.

Как Европа пытается обеспечить собственную безопасность?