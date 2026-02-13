Идея предусматривает как расширение "ядерного зонтика" Франции, так и потенциальное развитие собственных оборонных возможностей отдельных стран. Об этом сообщает Bloomberg.

Смотрите также Россия может напасть на Норвегию: в Осло назвали условие

Что известно о замыслах Европы?

Европейские столицы начали серьезно обсуждать варианты создания собственной ядерной системы сдерживания – впервые со времен завершения Холодной войны.

По данным Bloomberg, дискуссии активизировались из-за "кризиса доверия" к США и роста угроз безопасности на континенте.

Речь идет не только о разработке новых вооружений, но и о создании полноценной системы сдерживания – от политических решений до военных возможностей.

Впервые за десятилетия в Европе открыто обсуждают, как сформировать собственный ядерный потенциал без полной зависимости от США.

Какие европейские страны уже имеют "ядерку"?

Сейчас единственными ядерными державами Европы остаются Великобритания и Франция. По оценкам, вместе они имеют примерно 400 боеголовок, тогда как США обладают значительно большим арсеналом.

Франция при этом сохраняет полный цикл производства ядерных боеголовок, тогда как Великобритания частично зависит от технологий и поставок США. Именно Париж может сыграть ключевую роль в создании новой системы европейского ядерного сдерживания.

По информации источников, президент Франции Эммануэль Макрон может предложить другим странам Европы расширение французского "ядерного зонтика". Это означало бы гарантии защиты союзников без создания новых ядерных арсеналов.

Другой вариант – развитие собственных возможностей отдельными государствами. Но это потребует колоссальных финансовых ресурсов, технологий обогащения урана и потенциально будет противоречить международным договорам о нераспространении ядерного оружия.

Если Европа реально пойдет по пути развития собственного ядерного сдерживания, это может изменить баланс сил в мире и поставить под вопрос существующую систему нераспространения ядерного оружия. Дискуссии пока находятся на начальном этапе, однако сам факт их появления свидетельствует о серьезных изменениях в глобальной архитектуре безопасности.

Что еще известно о создании ядерного оружия в Европе?