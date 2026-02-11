Об этом сообщает The Guardian. Но военные сделали и несколько странные заявления.

При каких условиях Россия нападет на Норвегию?

По мнению главнокомандующего армии Норвегии Эйрика Кристофферсена, нельзя исключать возможности будущего вторжения России в Норвегию. Москва может сделать это под предлогом того, что хочет защитить свои ядерные активы на крайнем севере.

Мы не исключаем захват территории Россией в рамках ее плана защиты собственных ядерных возможностей, которые являются единственным, что у нее осталось и что на самом деле угрожает Соединенным Штатам,

– заявил генерал.

В то же время Кристофферсен уверен, что Россия не имела завоевательных целей в Норвегии, "как это было в Украине или на других территориях бывшего СССР".

Зачем России Норвегия?

Как говорится в статье, значительная часть российского ядерного арсенала расположена на Кольском полуострове, недалеко от норвежской границы.

Это и атомные подводные лодки, наземные ракеты и самолеты, способные нести ядерное оружие. Все это "будет иметь решающее значение, если Россия вступит в конфликт с НАТО в другом регионе".

Судя по всему, Кристофферсен имеет в виду север Норвегии, который граничит с Россией.

"Мы не исключаем такую возможность, поскольку Россия все еще может пойти на это, чтобы обеспечить защиту своих ядерных мощностей, своих возможностей нанесения второго удара. Это тот сценарий, который мы видим на далеком севере", – объяснил он.

Сейчас Москва имеет более "расплывчатую" тактику. То есть не планирует традиционное вторжение, а создает гибридные угрозы, в частности, саботаж.

Если Россия чему-то и научилась с войны в Украине, то, по моему мнению, это то, что оккупация страны никогда не является хорошей идеей. Если люди этого не хотят, это будет стоить вам много денег и много усилий, и в конце концов вы фактически проиграете,

– сказал Кристофферсен.

Какие сейчас отношения между Норвегией и Россией?

Сейчас обе страны поддерживают "определенный прямой контакт" по поисково-спасательным операциям в Баренцевом море. А на границе регулярно проводят встречи между представителями двух военных.

Норвежский главком сообщил, что действия России на крайнем севере в целом были менее агрессивными, чем в Балтийском море. Он утверждает, что нарушение воздушного пространства в Норвегии является недоразумением. Мол, так происходит потому, что Россия устанавливает много глушителей GPS, которые влияют и на их самолеты.

Генерал порекомендовал создать военную горячую линию между двумя столицами, чтобы иметь канал связи и избежать эскалации из-за недоразумения.

