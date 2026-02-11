Про це повідомляє The Guardian. Але військові зробили і дещо дивні заяви.

За яких умов Росія нападе на Норвегію?

На думку головнокомандувача армії Норвегії Ейріка Крістофферсена, не можна виключати можливості майбутнього вторгнення Росії в Норвегію. Москва може зробити це під приводом того, що хоче захистити свої ядерні активи на крайній півночі.

Ми не виключаємо захоплення території Росією в рамках її плану захисту власних ядерних можливостей, які є єдиним, що у неї залишилося і що насправді загрожує Сполученим Штатам,

– заявив генерал.

Водночас Крістофферсен упевнений, що Росія не мала завойовницьких цілей у Норвегії, "як це було в Україні чи на інших територіях колишнього СРСР".

Навіщо Росії Норвегія?

Як мовиться в статті, значна частина російського ядерного арсеналу розташована на Кольському півострові, недалеко від норвезького кордону.

Це і атомні підводні човни, наземні ракети та літаки, здатні нести ядерну зброю. Усе це "матиме вирішальне значення, якщо Росія вступить у конфлікт з НАТО в іншому регіоні".

Показуємо на карті Кольський півострів, де є російська ядерна зброя

Судячи з усього, Крістофферсен має на увазі північ Норвегії, яка межує з Росією.

"Ми не виключаємо таку можливість, оскільки Росія все ще може піти на це, щоб забезпечити захист своїх ядерних потужностей, своїх можливостей завдання другого удару. Це той сценарій, який ми бачимо на далекій півночі", – пояснив він.

Зараз Москва має більш "розпливчасту" тактику. Тобто не планує традиційне вторгнення, а створює гібридні загрози, зокрема, саботаж.

Якщо Росія чогось і навчилася з війни в Україні, то, на мою думку, це те, що окупація країни ніколи не є гарною ідеєю. Якщо люди цього не хочуть, це коштуватиме вам багато грошей і багато зусиль, і зрештою ви фактично програєте,

– сказав Крістофферсен.

Які зараз стосунки між Норвегією та Росією?

Наразі обидві країни підтримують "певний прямий контакт" щодо пошуково-рятувальних операцій у Баренцевому морі. А на кордоні регулярно проводять зустрічі між представниками двох військових.

Норвезький головком повідомив, що дії Росії на крайній півночі загалом були менш агресивними, ніж у Балтійському морі. Він стверджує, що порушення повітряного простору в Норвегії є непорозумінням. Мовляв, так відбувається тому, що Росія встановлює багато глушників GPS, які впливають і на їхні літаки.

Генерал порекомендував створити військову гарячу лінію між двома столицями, щоб мати канал зв'язку та уникнути ескалації через непорозуміння.

